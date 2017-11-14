ЕС до конца этого года обнародует список офшоров с "непрозрачной" деятельностью

"Мы обещали подготовить "черный список" так называемых налоговых Раев до конца 2017 года. ЕС будет строгий к тем, кто этого заслуживает", - сказал П.Московиси.

По его словам, ЕС отслеживает 90 стран и если они "не хотят попасть в этот список, они должны принять все установленные правила Евросоюза".

"Мы работаем над реформой системы контроля финансовых посредников, и без сомнения их деятельность должна быть более прозрачной", - отметил еврокомиссар.

Сообщается, что СМИ обнародовали список итальянцев в скандале с офшорами в рамках международного расследования под названием "Paradise Papers".

Согласно этому списку, в оффшорной финансовой деятельности были уличены американские предприниматели, близкие к президенту Дональда Трампа, известные политики, актеры и даже королева Великобритании Елизавета II.

В Италии пока не было обнаружено известных громких имен ни из мира политики, ни из мира шоу-бизнеса или спорта. В большинстве фигурируют компании, а также одна ватиканская образовательная организация, а также разоблачена компания Vitrociset, занимающаяся системами безопасности, которые поставляются министерству обороны Италии.

Как сообщал УНН, согласно данным "Paradise Papers", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований, богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро.