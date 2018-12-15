В Украину завозят все больше обуви и зонтов

Так, в январе-октябре этого года Украина импортировала соответствующей продукции на 313 400 000 долл., что на 35,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года.



Экспорт обуви, головных уборов и зонтов также вырос. За 10 месяцев этого года Украина экспортировала соответствующей продукции на 176 300 000 долл., что на 17,5% больше, чем за 10 месяцев 2017 года.



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Кроме того, в течение отчетного периода, Украина нарастила импорт текстильных материалов - на 16,1%, недрагоценных металлов - на 20,7%.



Напомним, в Украине хотят продлить запрет на экспорт серебра и золота.