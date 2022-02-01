В Україну завезли небезпечну побутову хімію із Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україну із Японії потрапила небезпечна побутова хімія. Продукція не відповідає вимогам безпеки. Партію хімікатів, які призначалися для реалізації в Україні, виявили одеські митники. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби на Одещині, передає УНН.
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Йдеться про засоби для чищення та мийні засоби, які призначалися для роздрібної торгівлі. Фахівці Держпродспоживслужби під час перевірки товару виявили, що на ньому практично відсутні розпізнавальні знаки. Також немає інформації про виробника продукції. Відсутня інструкція щодо застосування та заходів безпеки при користуванні засобом.
Відсутні відомості про інгредієнти, що входять до складу цієї побутової хімії. Тому в митниці не дали дозвіл на випуск вантажу за межі митної зони.
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