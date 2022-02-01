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15 марта, 19:03 • 105935 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141430 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122253 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115857 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104218 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101174 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91791 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Украину завезли опасную бытовую химию из Японии

В Украину завезли опасную бытовую химию из Японии

Киев • УНН

 • 26005 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украину из Японии попала опасная бытовая химия. Продукция не соответствует требованиям безопасности. Партию химикатов, которые предназначались для реализации в Украине, обнаружили одесские таможенники. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Одесской области, передает УНН.

Детали

Речь идет о чистящих средствах и моющих средствах, которые предназначались для розничной торговли. Специалисты Госпродпотребслужбы во время проверки товара обнаружили, что на нем практически отсутствуют опознавательные знаки. Также нет информации о производителе продукции. Отсутствует инструкция по применению и мерам безопасности при пользовании средством.

Отсутствуют сведения об ингредиентах, входящих в состав бытовой химии. Поэтому в таможне не дали разрешение на выпуск груза за пределы таможенной зоны.

Напомним

На Закарпатье таможенники изъяли незадекларированные игровые консоли на 800 тысяч гривен.

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