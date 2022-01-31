На Закарпатті митники вилучили незадекларовані ігрові консолі на 800 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У водія мікроавтобуса митники вилучили незадекларовані ігрові консолі на 800 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Закарпатської митниці.
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Мікроавтобус із контрабандними ігровими приставками затримали на українсько-словацькому кордоні у суботу. Зазначається, що за кермом перебував 28-річний житель Тячівського району.
“Відразу ж після відкриття багажного відсіку, серед особистих речей інспектори виявили новенький товар іноземного виробництва. Зокрема, ігрові приставки різних моделей та домашні гаджети — геймпади, загальною кількістю 148 шт”, — йдеться у повідомленні.
Водій заявив, що перевезти техніку із Чехії в Україну його попросив знайомий. За попередніми оцінками, вартість ігрових приставок становить 800 тис. грн. Весь товар митники конфіскували.
Інспектори митниці зафіксували порушення за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю). Остаточну вартість ігрових приставок встановить експерт, справу передадуть до суду.
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