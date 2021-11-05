З України намагались незаконно вивезти вовків під виглядом собак
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У аеропорті “Бориспіль” київські правоохоронці виявили трьох живих вовків, яких намагалися вивезти до Непалу під виглядом собак породи лайка. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України та Київська митниця, пише УНН.
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За документами, наданими до митного контролю, з України до Непалу прямували три собаки породи сибірська лайка загальною вартістю 15 тисяч гривень.
Під час огляду вантажу київські митники виявили розбіжності з заявленими даними, оскільки так звані “собаки” подавали зовсім не характерні для них звуки. Тварини не скулили, а вили. Для остаточної ідентифікації залучено відповідних фахівців.
Нині вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил. Тварин буде вилучено і відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину у “Фельдман екопарк”.
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