З України намагались незаконно вивезти вовків під виглядом собак

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За документами, наданими до митного контролю, з України до Непалу прямували три собаки породи сибірська лайка загальною вартістю 15 тисяч гривень.

Під час огляду вантажу київські митники виявили розбіжності з заявленими даними, оскільки так звані “собаки” подавали зовсім не характерні для них звуки. Тварини не скулили, а вили. Для остаточної ідентифікації залучено відповідних фахівців.

Нині вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил. Тварин буде вилучено і відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину у “Фельдман екопарк”.

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