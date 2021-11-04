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З України хотіли контрабандою провезти екзотичних рептилій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. На пункті пропуску через український кордон "Порубне" в Чернівецькій області у салоні мікроавтобуса прикордонники виявили коробку з ящірками та зміями. Документів на рептилій у власників не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДПСУ.

З України хотіли контрабандою провезти екзотичних рептилій

Цитата

"Mercedes їхав із України. У його салоні знаходилася продірявлена для циркуляції повітря коробка. У ній, як з’ясувалося, були екзотичні рептилії у тканинних мішечках", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили у ДПСУ, жодних документів для перевезення тварин у водія та пасажира автівки не було. Вони сказали, що везуть коробку в Італію як передачу.

Наразі очікують на прибуття у пункт пропуску фахівців, які мають допомогти встановити походження та виду виявлених тварин.

Нагадаємо

Протягом семи місяців минулого року з України намагалися незаконно вивезти 600 тварин.

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