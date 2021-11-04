Из Украины хотели контрабандой провезти экзотических рептилий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На пункте пропуска через украинскую границу "Порубное" в Черновицкой области в салоне микроавтобуса пограничники обнаружили коробку с ящерицами и змеями. Документов на рептилий у владельцев не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГПСУ.
Цитата
"Мercedes ехал из Украины. В его салоне находилась продырявленная для циркуляции воздуха коробка. В ней, как выяснилось, были экзотические рептилии в тканевых мешочках", — говорится в сообщении.
Детали
Как отметили в ГПСУ, никаких документов для перевозки животных у водителя и пассажира автомобиля не было. Они сказали, что везут коробку в Италию как передачу.
Сейчас ожидают прибытия в пункт пропуска специалистов, которые должны помочь установить происхождение и вид обнаруженных животных.
Напомним
В течение семи месяцев прошлого года из Украины пытались незаконно вывезти 600 животных.