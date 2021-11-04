Из Украины хотели контрабандой провезти экзотических рептилий

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"Мercedes ехал из Украины. В его салоне находилась продырявленная для циркуляции воздуха коробка. В ней, как выяснилось, были экзотические рептилии в тканевых мешочках", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ГПСУ, никаких документов для перевозки животных у водителя и пассажира автомобиля не было. Они сказали, что везут коробку в Италию как передачу.

Сейчас ожидают прибытия в пункт пропуска специалистов, которые должны помочь установить происхождение и вид обнаруженных животных.

Напомним

В течение семи месяцев прошлого года из Украины пытались незаконно вывезти 600 животных.