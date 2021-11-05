Из Украины пытались незаконно вывезти волков под видом собак
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В аэропорту “Борисполь” киевские правоохранители обнаружили трех живых волков, которых пытались вывезти в Непал под видом собак породы лайка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и Киевская таможня, пишет УНН.
Детали
По документам, предоставленным таможенному контролю, из Украины в Непал направлялись три собаки породы сибирская лайка общей стоимостью 15 тысяч гривен.
Во время осмотра груза киевские таможенники обнаружили расхождения с заявленными данными, поскольку так называемые “собаки” подавали совсем не характерные для них звуки. Животные не скулили, а выли. Для окончательной идентификации привлечены соответствующие специалисты.
В настоящее время решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Животных будут изъяты и отправлены на ответственное хранение на Харьковщину в “Фельдман Экопарк”.
Напомним
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