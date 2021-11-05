Из Украины пытались незаконно вывезти волков под видом собак

Детали

По документам, предоставленным таможенному контролю, из Украины в Непал направлялись три собаки породы сибирская лайка общей стоимостью 15 тысяч гривен.

Во время осмотра груза киевские таможенники обнаружили расхождения с заявленными данными, поскольку так называемые “собаки” подавали совсем не характерные для них звуки. Животные не скулили, а выли. Для окончательной идентификации привлечены соответствующие специалисты.

В настоящее время решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Животных будут изъяты и отправлены на ответственное хранение на Харьковщину в “Фельдман Экопарк”.

Напомним

Из Украины хотели контрабандой провезти экзотических рептилий.