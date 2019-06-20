В Україну з Франції прибув перший у цьому році гелікоптер для МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні, 20 червня, ще один новий, надсучасний гелікоптер Н225 Super Puma поповнив авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС, що приземлився на аеродромі Ніжинського авіаційного загону. Про це УНН повідомили прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що ще один гелікоптер прилетів із Франції в Україну в рамках договору між МВС та компанією Airbus.
"Пілотування з Франції до України цього гелікоптера виконували наші пілоти. Це був тривалий переліт 2,5 тисячі кілометрів, суттєвий виклик і гарна перевірка навичок нашого екіпажу", - зазначив він.
Цього року в Україну планують доставити ще один такий гелікоптер. Крім того, два нові гелікоптери Н125 буде передано льотному коледжу у Кременчуці, який вже увійшов до системи МВС.
"Це буде значно якісніший рівень підготовки. У кожного випускника буде не менше 170 годин льотної підготовки",- наголосив заступник міністра.
Крім того, вже зараз три пілоти гелікоптерів, які працюють у системі авіації ДСНС, випускники зазначеного коледжу. Ті машини, які були поставлені раніше, вже виконують завдання за призначенням.
Нагадаємо, МВС планує придбати 13 українських літаків Ан-178 для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.
Як повідомляв УНН, МВС та Airbus у липні 2018 року підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників. Сума контракту становить 555 млн євро.