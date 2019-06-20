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В Україну з Франції прибув перший у цьому році гелікоптер для МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні, 20 червня, ще один новий, надсучасний гелікоптер Н225 Super Puma поповнив авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС, що приземлився на аеродромі Ніжинського авіаційного загону. Про це УНН повідомили прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

В Україну з Франції прибув перший у цьому році гелікоптер для МВС

Заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що ще один гелікоптер прилетів із Франції в Україну в рамках договору між МВС та компанією Airbus.

"Пілотування з Франції до України цього гелікоптера виконували наші пілоти. Це був тривалий переліт 2,5 тисячі кілометрів, суттєвий виклик і гарна перевірка навичок нашого екіпажу", - зазначив він.

Цього року в Україну планують доставити ще один такий гелікоптер. Крім того, два нові гелікоптери Н125 буде передано льотному коледжу у Кременчуці, який вже увійшов до системи МВС.

"Це буде значно якісніший рівень підготовки. У кожного випускника буде не менше 170 годин льотної підготовки",- наголосив заступник міністра.

Крім того, вже зараз три пілоти гелікоптерів, які працюють у системі авіації ДСНС, випускники зазначеного коледжу. Ті машини, які були поставлені раніше, вже виконують завдання за призначенням.

Нагадаємо, МВС планує придбати 13 українських літаків Ан-178 для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Як повідомляв УНН, МВС та Airbus у липні 2018 року підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників. Сума контракту становить 555 млн євро.

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