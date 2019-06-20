В Украине из Франции прибыл первый в этом году вертолет для МВД

Заместитель Министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что еще один вертолет прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus.

"Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли наши пилоты. Это был длительный перелет 2,5 тысячи километров, существенный вызов и хорошая проверка навыков нашего экипажа", - отметил он.

В этом году в Украину планируют доставить еще один такой вертолет. Кроме того, два новых вертолета Н125 будет передано летному колледжу в Кременчуге, который уже вошел в систему МВД.

"Это будет значительно более качественный уровень подготовки. У каждого выпускника будет не менее 170 часов летной подготовки", - подчеркнул замминистра.

Кроме того, уже сейчас три пилота вертолетов, которые работают в системе авиации ГСЧС, выпускники указанного колледжа. Те машины, которые были поставлены ранее, уже выполняют задачи по назначению.

Напомним, МВД планирует приобрести 13 украинских самолетов Ан-178 для Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Как сообщал УНН, МВД и Airbus в июле 2018 подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей. Сумма контракта составляет 555 млн евро.