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В Украине из Франции прибыл первый в этом году вертолет для МВД

Киев • УНН

 • 14342 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня, 20 июня, еще один новый, современный вертолет Н225 Super Puma пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД, что приземлился на аэродроме Нежинского авиационного отряда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В Украине из Франции прибыл первый в этом году вертолет для МВД

Заместитель Министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что еще один вертолет прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus.

"Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли наши пилоты. Это был длительный перелет 2,5 тысячи километров, существенный вызов и хорошая проверка навыков нашего экипажа", - отметил он.

В этом году в Украину планируют доставить еще один такой вертолет. Кроме того, два новых вертолета Н125 будет передано летному колледжу в Кременчуге, который уже вошел в систему МВД.

"Это будет значительно более качественный уровень подготовки. У каждого выпускника будет не менее 170 часов летной подготовки", - подчеркнул замминистра.

Кроме того, уже сейчас три пилота вертолетов, которые работают в системе авиации ГСЧС, выпускники указанного колледжа. Те машины, которые были поставлены ранее, уже выполняют задачи по назначению.

Напомним, МВД планирует приобрести 13 украинских самолетов Ан-178 для Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Как сообщал УНН, МВД и Airbus в июле 2018 подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей. Сумма контракта составляет 555 млн евро.

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