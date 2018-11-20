Перші французькі вертольоти Airbus надійдуть до України в грудні

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Перші гвинтокрили Airbus Н225 Super Puma вже практично готові та в грудні будуть передані Державній службі з надзвичайних ситуації та Національній гвардії України. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.