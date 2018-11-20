Перші французькі вертольоти Airbus надійдуть до України в грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Перші гвинтокрили Airbus Н225 Super Puma вже практично готові та в грудні будуть передані Державній службі з надзвичайних ситуації та Національній гвардії України. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
“Перші гвинтокрили для України Airbus Н225 Super Puma — практично готові! Наші французькі партнери завершують збірку, налагодження і випробувальні польоти. У грудні гелікоптери передадуть ДСНС і НГУ. Наші пілоти вже там! — знайомляться зі своїми машинами, напрацьовують досвід”, — сказав Аваков.
Нагадаємо, на заводі Airbus Helicopters виконується замовлення України на виготовлення та постачання 55 вертольотів різних класів для потреб ДСНС, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. В Україні запрацюють 15 вертолітних баз та центр обслуговування Airbus Helicopters.
Нагадаємо, МВС та Airbus 14 липня підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників. Сума контракту становить 555 млн євро.
Як повідомляв УНН, один з регіональних центрів авіації МВС базуватиметься у Чернівцях.