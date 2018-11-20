Первые французские вертолеты Airbus поступят в Украину в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Первые вертолеты Airbus Н225 Super Puma уже практически готовы и в декабре будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
"Первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super Puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты. В декабре вертолеты передадут ГСЧС и НГУ. Наши пилоты уже там! - знакомятся со своими машинами, нарабатывают опыт", - сказал Аваков.
Напомним, на заводе Airbus Helicopters выполняется заказ Украины на изготовление и поставку 55 вертолетов различных классов для нужд ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. В Украине заработают 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus Helicopters.
Напомним, МВД и Airbus 14 июля подписали соглашение о поставке 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей. Сумма контракта составляет 555 млн евро.
Как сообщал УНН, один из региональных центров авиации МВД базироваться в Черновцах.