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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105517 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 111416 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 143425 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135968 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141637 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

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Первые французские вертолеты Airbus поступят в Украину в декабре

Первые французские вертолеты Airbus поступят в Украину в декабре

Киев  •  УНН

 • 25451 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Первые вертолеты Airbus Н225 Super Puma уже практически готовы и в декабре будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super Puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты. В декабре вертолеты передадут ГСЧС и НГУ. Наши пилоты уже там! - знакомятся со своими машинами, нарабатывают опыт", - сказал Аваков.

Напомним, на заводе Airbus Helicopters выполняется заказ Украины на изготовление и поставку 55 вертолетов различных классов для нужд ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. В Украине заработают 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus Helicopters.

Напомним, МВД и Airbus 14 июля подписали соглашение о поставке 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей. Сумма контракта составляет 555 млн евро.

Как сообщал УНН, один из региональных центров авиации МВД базироваться в Черновцах.

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