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В український вишах немає спеціальності “Геологія” - Держгеонагляд

В український вишах немає спеціальності “Геологія” - Держгеонагляд

Київ • УНН

 • 15409 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Державна служба геології та надр України занепокоєна ситуацією, яка виникла у сфері геологічної освіти, - професія геолога перебуває під загрозою зникнення. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у відомстві.

Так, за даними відомства, аналіз вступної кампанії 2016 року показав, що набір студентів на геологічні спеціальності скоротився в 4,5 рази порівняно з 2015 роком і майже у 6 разів у порівнянні із 2014 роком.

“Така тенденція може призвести до закриття геологічних факультетів вищих навчальних закладів України, втрати фахового потенціалу і фактично припинення підготовки відповідних спеціалістів”, — повідомили у відомстві.

Так, постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” такі напрямки підготовки як “Геологія”, “Географія”, “Гідрометеорологія” не передбачені а все розмаїття спеціальностей цих напрямків (всього 21) об’єднані в одну єдину — “Науки про Землю”.

“У зв’язку із цим, відомство неодноразово зверталось до Міністерства освіти і науки України, Кабінету міністрів України щодо необхідності внесення змін до зазначеної постанови із метою відновлення спеціальності “Геологія”, — повідомили у Держгеонагляді.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через кризу галузі, українські геологи працюють лише на 30-40% cвого робочого часу.

Загалом, ситуація з підготовкою геологів в Україні є критичною.

Науковці наголошують, якщо ще декілька років держава буде закривати очі на підтримку науково потенціалу, то у підсумку просто втратить свій ядерний потенціал.

При цьому за словами експерта А.Калашник, приватні структури, на відміну від державних, приділяють значну увагу підтримці та розвитку науки.

“Якщо мова про приватні компанії, то вони приділяють науковому потенціалу значну увагу. Так, вітчизняна компанія "Атомні енергетичні системи України" (АЕСУ) має тісну технологічну і наукову співпрацю з Інститутом геологічних наук НАН України та Національною атомною компанією Республіки Казахстан”, — розповіла вона.

Українські Національні Новини

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