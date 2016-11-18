В украинских ВУЗах нет специальности "Геология" - Госгеонадзор
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Государственная служба геологии и недр Украины обеспокоена ситуацией, возникшей в сфере геологического образования - профессия геолога находится под угрозой исчезновения. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в ведомстве.
Так, по данным ведомства, анализ вступительной кампании 2016 г. показал, что набор студентов на геологические специальности сократился в 4,5 раза по сравнению с 2015 годом и почти в 6 раз по сравнению с 2014 годом.
"Такая тенденция может привести к закрытию геологических факультетов высших учебных заведений Украины, потере профессионального потенциала и фактически прекращению подготовки соответствующих специалистов", - сообщили в ведомстве.
Так, постановлением Кабинета министров Украины от 29 апреля 2015 г. №266 "Об утверждении перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования" такие направления подготовки как "Геология", "География", "Гидрометеорология" не предусмотрены, а все разнообразие специальностей этих направлений (всего 21) объединены в одну единую - "Науки о Земле".
"В связи с этим, ведомство неоднократно обращалось в Министерство образования и науки Украины, Кабинет министров Украины относительно необходимости внесения изменений в указанное постановление с целью восстановления специальности "Геология", - сообщили в Госгеонадзоре.
Напомним, как сообщал УНН, из-за кризиса отрасли, украинские геологи работают только на 30-40% от своего рабочего времени.
В общем, ситуация с подготовкой геологов в Украине является критической.
Ученые отмечают, если еще несколько лет государство будет закрывать глаза на поддержку научного потенциала, то в итоге просто потеряет свой ядерный потенциал.
При этом, по словам эксперта А.Калашник, частные структуры, в отличие от государственных, большое внимание уделяют поддержке и развитию науки.
"Если речь идет о частных компаниях, то они уделяют научному потенциалу значительное внимание. Так, отечественная компания "Атомные энергетические системы Украины" (АЭСУ) имеет тесное технологическое и научное сотрудничество с Институтом геологических наук НАН Украины и Национальной атомной компанией Республики Казахстан", - рассказала она.