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В Україні з’явиться поштова марка з доповненою реальністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Завтра в Україні відбудеться презентація першої поштової марки з доповненою реальністю із зображенням козаків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрпошти.

В Україні з’явиться поштова марка з доповненою реальністю

“18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, Укрпошта у партнерстві з компанією Art Nation презентують унікальні поштові марки “Козаки” – перші українські марки з доповненою реальністю. На знаках поштової оплати зображені улюблені для багатьох поколінь українців герої мультсеріалу “Козаки” – Око, Грай та Тур”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що урочиста церемонія спецпогашення відбудеться 18 грудня о 12:00 у Києві в Музеї пошти, який розташований у приміщенні Лівобережного поштамту. Вказано, що поштові марки “Козаки” виготовлені на самоклеючому папері.

Тираж марок – 100 тис. примірників. Номінальна вартість кожної – V (еквівалент 9 грн). До поштової марки випущено конверт “Перший день” та виготовлено штемпель спецпогашення.

Нагадаємо, в Україні випустили поштові марки з героями мультфільму “Мавка. Лісова пісня”. 

Українські Національні Новини

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