В Україні з’явиться поштова марка з доповненою реальністю

“18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, Укрпошта у партнерстві з компанією Art Nation презентують унікальні поштові марки “Козаки” – перші українські марки з доповненою реальністю. На знаках поштової оплати зображені улюблені для багатьох поколінь українців герої мультсеріалу “Козаки” – Око, Грай та Тур”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що урочиста церемонія спецпогашення відбудеться 18 грудня о 12:00 у Києві в Музеї пошти, який розташований у приміщенні Лівобережного поштамту. Вказано, що поштові марки “Козаки” виготовлені на самоклеючому папері.

Тираж марок – 100 тис. примірників. Номінальна вартість кожної – V (еквівалент 9 грн). До поштової марки випущено конверт “Перший день” та виготовлено штемпель спецпогашення.

Нагадаємо, в Україні випустили поштові марки з героями мультфільму “Мавка. Лісова пісня”.