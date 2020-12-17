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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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В Украине появится почтовая марка с дополненной реальностью

Киев • УНН

 • 30416 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Завтра в Украине состоится презентация первой почтовой марки с дополненной реальностью с изображением козаков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

В Украине появится почтовая марка с дополненной реальностью

"18 декабря, накануне Дня святого Николая, Укрпочта в партнерстве с компанией Art Nation представляют уникальные почтовые марки "Козаки" - первые украинские марки с дополненной реальностью. На знаках почтовой оплаты изображены любимые для многих поколений украинцев герои мультсериала "Козаки" - Око, Грай и Тур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественная церемония спецпогашения состоится 18 декабря в 12:00 в Киеве в Музее почты, который расположен в помещении Левобережного почтамта. Указано, что почтовые марки "Козаки" изготовлены на самоклеющейся бумаге.

Тираж марок - 100 тыс. экземпляров. Номинальная стоимость каждой - V (эквивалент 9 грн). К почтовой марке выпущен конверт "Первый день" и изготовлено штемпель спецпогашения.

Напомним, в Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня".

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