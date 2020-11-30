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В Україні випустили поштові марки з героями мультфільму “Мавка. Лісова пісня”

В Україні випустили поштові марки з героями мультфільму “Мавка. Лісова пісня”

Київ • УНН

 • 58625 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Укрпошта сьогодні представила поштовий випуск із героями мультфільму “Мавка. Лісова пісня”, присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки, передає УНН із посиланням на пресслужбу Укрпошти.

На поштових марках зображені головні герої анімаційного фільму “Мавка. Лісова пісня”, що створюється за мотивами класичної драми-феєрії Лесі Українки. Це Мавка, її коханий Лукаш, а також Жабокиць Квусь — магічне лісове створіння.

“Укрпошта через філателію продовжує популяризувати вітчизняні мультфільми. Раніше ми випустили знаки поштової оплати з героями „Викрадена принцеса: Руслан і Людмила“. А результатом нинішньої співпраці з FILM.UA Group стали марки з героями мультфільму „Мавка. Лісова пісня“. Ми знову і знову говоримо, що поштові марки — це сучасно. І вони можуть бути цікаві дітям завдяки таким яскравим і сучасним випускам. Упевнений, що ці марки стануть окрасою колекцій не тільки філателістів України, а й поціновувачів марок з інших країн”, — зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Колекційний набір включає поштову марку, конверт “Перший день” і поштову картку. На конверті Мавка представлена​​в зимовому образі з Рисеням на руках, а в центрі композиції чарівна Верба — Серце Лісу. Штемпель спецпогашення виконаний у вигляді магічної руни Мавки, що символізує єдність чотирьох стихій.

Поштову марку “Мавка. Лісова пісня”, яка надрукована на самоклейкому папері, з 30 листопада можна придбати у відділеннях Укрпошти, у поштовому міні-маркеті. Тираж марок — 100 тисяч примірників, їх номінал — V (еквівалент 9 грн), що відповідає тарифу на відправку простої письмової кореспонденції вагою до 50 г по Україні.

Нагадаємо, у 2017 р. введено в обіг поштову марку “Сторожова застава”, у 2018 р. — “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”, а у 2019 р. випущена марка з нагоди прем’єри українського історичного екшену “Захар Беркут”.

Нагадаємо, Укрпошта випустила маркований конверт на честь Амет-Хана Султана.

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