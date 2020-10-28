Укрпошта випустила маркований конверт на честь Амет-Хана Султана

"Сьогодні, 28 жовтня, з нагоди 100-річчя від дня народження національного героя кримськотатарського народу Амет-Хана Султана Укрпошта спільно з головою Меджлісу кримськотатарського народу та представниками Кримського дому презентували новий художній маркований конверт. На конверті зображено епізод художнього фільму "Хайтарма" із портретом Амет-Хана Султана", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тираж маркованого конверта – 500 000 примірників, вартість – 10 грн. На конверті надруковано марку із номіналом "V", що відповідає тарифу на пересилання простого листа масою до 50 г в межах України. До конверта виготовлено штемпель спецпогашення "Амет-Хан Султан. 1920-1971".

Нагадаємо, Національний банк України з 7 жовтня вводить в обіг пам’ятну монету національному герою кримськотатарського народу Амет-Хану Султану.