Укрпочта выпустила маркированный конверт в честь Амет-Хана Султана

"Сегодня, 28 октября, по случаю 100-летия со дня рождения национального героя крымскотатарского народа Амет-Хана Султана Укрпочта совместно с главой Меджлиса крымскотатарского народа и представителями Крымского дома презентовали новый художественный маркированный конверт. На конверте изображен эпизод художественного фильма "Хайтарма" с портретом Амет-Хана Султана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тираж маркированного конверта - 500 000 экземпляров, стоимость - 10 грн. На конверте напечатана марка с номиналом "V", что соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 50 г в пределах Украины. К конверту изготовлен штемпель спецпогашения "Амет-Хан. 1920-1971".

Напомним, Национальный банк Украины с 7 октября вводит в обращение памятную монету национальному герою крымскотатарского народа Амет-Хану Султану.