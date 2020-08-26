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Українська поштова марка увійшла в трійку кращих у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Українська поштова марка “Олександр Вертинський. 1889-1957” посіла третє місце на конкурсі Yehudi Menuhin Trophy 2020 за найкращу музичну поштову марку світу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрпошти.

Українська поштова марка увійшла в трійку кращих у світі

“Вперше в історії сучасного марковидання українська поштова марка „Олександр Вертинський. 1889-1957“ виборола бронзу в конкурсі Yehudi Menuhin Trophy 2020 за найкращу музичну поштову марку світу 2019 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Україну випередили лише Аргентина та Чилі, марки яких відповідно здобули перше та друге місце конкурсу.

Так, відомого українського естрадного артиста, кіноактора, композитора, поета і співака Олександра Вертинського на поштовій марці зображено в образі П’єро, в якому він виступав на початку своєї творчої кар’єри.

Автор поштового випуску є український художник Василь Василенко, відомий філателістичній спільноті за випусками “Традиційні головні убори Українців”, “Київські князівни на престолах Європи”, “Віра Холодна” тощо.

Поштова марка “Олександр Вертинський. 1889-1957”, присвячена 130-річчю від дня народження великого артиста, була введена Укрпоштою в обіг 21 березня 2019 року.

Довідково.

Нагорода міжнародної філателістичної асоціації Philatelic Music Circle (PMC) Премія ім. Ієгуди Менухіна (Yehudi Menuhin Trophy) започаткована з 2001 року. Нею нагороджуються художники за кращу поштову марку з музичної тематики. Премія була заснована на честь американського скрипаля і диригента Ієгуді Менухіна (1916 — 1999).

Нагадаємо, Укрпошта вводить в обіг поштові марки “Садовий жасмин” та “Лаванда”, тираж кожної марки — 100 тисяч штук. Вони мають незвичний формат — круглий, а ще надруковані на самоклейкому папері.

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