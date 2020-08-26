Украинская почтовая марка вошла в тройку лучших в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинская почтовая марка "Александр Вертинский. 1889-1957" заняла третье место на конкурсе Yehudi Menuhin Trophy 2020 за лучшую музыкальную почтовую марку мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.
"Впервые в истории современного маркоиздания Украинская почтовая марка "Александр Вертинский. 1889-1957" завоевала бронзу в конкурсе Yehudi Menuhin Trophy 2020 за лучшую музыкальную почтовую марку мира 2019", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украину опередили лишь Аргентина и Чили, марки которых в соответствии получили первое и второе место конкурса.
Так, известного украинского эстрадного артиста, киноактера, композитора, поэта и певца Александра Вертинского на почтовой марке изображено в образе Пьеро, в котором он выступал в начале своей творческой карьеры.
Автором почтового выпуска является украинский художник Василий Василенко, известный филателистическому сообществу по выпускам "Традиционные головные уборы украинцев", "Киевские княжны на престолах Европы", "Вера Холодная" и другие.
Почтовая марка "Александр Вертинский. 1889-1957", посвященная 130-летию со дня рождения великого артиста, была введена Укрпочтой в обращение 21 марта 2019 года.
Справка.
Награда международной филателистической ассоциации Philatelic Music Circle (PMC) Премия им. Иегуды Менухина (Yehudi Menuhin Trophy) основана с 2001 года. Ею награждаются художники за лучшую почтовую марку музыкальной тематики. Премия была учреждена в честь американского скрипача и дирижера Иегуды Менухина (1916 - 1999).
Напомним, Укрпочта вводит в обращение почтовые марки "Садовый жасмин" и "Лаванда" , тираж каждой марки - 100 тыс. штук. Они имеют необычный формат - круглый, а еще напечатаны на самоклеющейся бумаге.