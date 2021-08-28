В Україні зробили вже понад 8,8 млн щеплень - МОЗ

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 802 596 щеплень. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.