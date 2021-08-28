В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
В Україні зробили вже понад 8,8 млн щеплень - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 802 596 щеплень. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.
Цитата
“166 551 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 27 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 57 435 людей, повністю імунізовані — 109 116 людей”, — йдеться у повідомленні.
Протягом доби працювали:
— 1 023 мобільні бригади,
— 2 934 пункти щеплення;
— 340 центрів вакцинації.
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