В Україні зірвано 1 млн грн у лотерею

Щасливий білет №0159354 продано на фірмовому столі “М.С.Л.” у супермаркеті “Наш край” за адресою вул. Грушевського, 10.

“Оператор державних лотерей “М.С.Л.” запрошує переможця тиражу приєднатися до закритого елітного “Клубу мільйонерів “М.С.Л.”. Усі учасники Клубу отримують подарункову ексклюзивну програму “Два дні з життя мільйонера” - святковий уїк-енд у столиці, розрахований на двох осіб: переможця та його супутницю або супутника. Під час двох вихідних у Києві новоспеченим мільйонерам, відповідно до розробленої винятково для них програми, пропонується поринути у світ багатійських розваг та солодкого життя”, - повідомили в “М.С.Л.”.

Цього року новоспеченими мільйонерами стали вже 19 гравців “Лото-Забави”. Загалом за всю історію існування цієї державної лотереї мільйонерів в Україні побільшало на 278 осіб.

Нагадаємо, “Лото-Забава” визнана найпопулярнішою серед населення України та офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з’явилися у країні завдяки українській державній лотереї.