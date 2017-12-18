В Украине сорван 1 млн грн в лотерею

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 48800 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 28836 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103845 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105570 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122027 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104507 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106687 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112941 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117303 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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В Украине сорван 1 млн грн в лотерею

В Украине сорван 1 млн грн в лотерею

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Лотерейный билет "Лото-Забавы" с выигрышем в 1 млн грн продан в городе Ковель Волынской области. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Счастливый билет №0159354 продан на фирменном столе "М.С.Л." в супермаркете "Наш край" по адресу ул. Грушевского, 10.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает победителя тиража присоединиться к закрытого элитного "Клуба миллионеров "М.С.Л.". Все участники Клуба получают подарочную эксклюзивную программу "Два дні з життя мільйонера" ​​- праздничный уик-энд в столице, рассчитанный на двух человек: победителя и его спутницу или спутника. Во время двух выходных в Киеве новоиспеченным миллионерам, в соответствии с разработанной исключительно для них программой, предлагается окунуться в мир богатейских развлечений и сладкой жизни", - сообщили в "М.С.Л.".

В этом году новоиспеченными миллионерами стали уже 19 игроков "Лото-Забавы". Всего за всю историю существования этой государственной лотереи миллионеров в Украине увеличилось на 278 человек.

Напомним, "Лото-Забава" признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи.

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