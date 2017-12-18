В Украине сорван 1 млн грн в лотерею

Счастливый билет №0159354 продан на фирменном столе "М.С.Л." в супермаркете "Наш край" по адресу ул. Грушевского, 10.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает победителя тиража присоединиться к закрытого элитного "Клуба миллионеров "М.С.Л.". Все участники Клуба получают подарочную эксклюзивную программу "Два дні з життя мільйонера" ​​- праздничный уик-энд в столице, рассчитанный на двух человек: победителя и его спутницу или спутника. Во время двух выходных в Киеве новоиспеченным миллионерам, в соответствии с разработанной исключительно для них программой, предлагается окунуться в мир богатейских развлечений и сладкой жизни", - сообщили в "М.С.Л.".

В этом году новоиспеченными миллионерами стали уже 19 игроков "Лото-Забавы". Всего за всю историю существования этой государственной лотереи миллионеров в Украине увеличилось на 278 человек.

Напомним, "Лото-Забава" признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи.