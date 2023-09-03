В Україні затвердили нові зразки беретних знаків для окремих родів військ

Нові зразки беретних знаків затверджені відповідним наказом Міністерства Оборони. Зокрема:

— круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією — відтепер так виглядає оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил.

— для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельовано у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з’єднані між собою у замок.

— оновлений беретний знак “Сили логістики” має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

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