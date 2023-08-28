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Дрон "Великий Бандерик" вже застосовується на фронті - Міноборони

Дрон "Великий Бандерик" вже застосовується на фронті - Міноборони

Київ • УНН

 • 2667686 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українські військові на фронті вже успішно використовують для виконання бойових задач безпілотник українського виробництва "Великий Бандерик", який Міноборони допустило до експлуатації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства оборони. 

Цитата

“„Великий Бандерик“, допущений Міноборони до експлуатації, успішно застосовується на фронті”, — йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

Деталі

У Міноборони заявляють, що цей дрон — втілення передових ідей.

“Великий Бандерик” має 8 потужних моторів, які забезпечують йому надійну роботу.

Витримує навантаження до 31,5 кг, тому він готовий до різноманітних завдань, вказали у відомстві.

Мультифункціональна система скидування — точна доставка різних типів боєприпасів

Віддалене керування з будь-якої точки світу — забезпечується універсальною наземною станцією.

"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні", - заявили в Міноборони.

Додамо

БпЛА допущений Міноборони до експлуатації у квітні цього року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ССО показали БпЛА, який брав участь у операції “Top Gun!” в Криму

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