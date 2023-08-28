Дрон "Большой Бандерик" уже применяется на фронте - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинские военные на фронте уже успешно используют для выполнения боевых задач беспилотник украинского производства "Большой Бандерик", который Минобороны допустило к эксплуатации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
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“„Большой Бандерик“, допущенный Минобороны к эксплуатации, успешно применяется на фронте”, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Детали
В Минобороны заявляют, что этот дрон — воплощение передовых идей.
“Большой Бандерик” имеет 8 мощных моторов, которые обеспечивают ему надежную работу.
Выдерживает нагрузку до 31,5 кг, поэтому он готов к разнообразным задачам, указали в ведомстве.
Мультифункциональная система сброса — точная доставка различных типов боеприпасов
Удаленное управление из любой точки мира — обеспечивается универсальной наземной станцией.
"Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал превосходный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне", - заявили в Минобороны.
Добавим
БпЛА допущен Минобороны к эксплуатации в апреле этого года.
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