В Украине утвердили новые образцы беретных знаков для отдельных родов войск

Новые образцы беретных знаков утверждены соответствующим приказом Министерства Обороны. В частности:

— круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей — отныне так выглядит обновленный беретный знак для воинов Медицинских сил.

— для Сил поддержки ВСУ беретный знак смоделирован в виде прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латных перчатках, с’соединенные между собой в замок.

— обновленный беретный знак “Силы логистики” имеет вид стилизованного контура крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками’ямы вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосы, и жезл Меркурия, расположенный по вертикали.

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