В Україні заборонили антисептик через фальсифікацію

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ЕТАНОЛ 96". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Заборонит реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ЕТАНОЛ 96" , розчин для зовнішнього використання 96%, по 100 мл у флаконах, серії 041016, українського виробництва, через сфальсифікований сертифікат якості", - йдеться у повідомлені.

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Усі аптеки мають невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити територіальний орган Держлікслужби про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження.

Довідка УНН: "ЕТАНОЛ 96" широко застосовується для дезінфекції. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.

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У серпні цього року в Україні вже забороняли "ЕТАНОЛ 96" серії 010218. 

Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".

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