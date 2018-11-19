В Україні заборонили антисептик через фальсифікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ЕТАНОЛ 96". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Заборонит реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ЕТАНОЛ 96" , розчин для зовнішнього використання 96%, по 100 мл у флаконах, серії 041016, українського виробництва, через сфальсифікований сертифікат якості", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні заборонили один з препаратів для профілактики інфаркту
Усі аптеки мають невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити територіальний орган Держлікслужби про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження.
Довідка УНН: "ЕТАНОЛ 96" широко застосовується для дезінфекції. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні заборонили популярний препарат від грипу
У серпні цього року в Україні вже забороняли "ЕТАНОЛ 96" серії 010218.
Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".