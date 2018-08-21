Відомий антисептик заборонили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні заборонили лікарський засіб "ЕТАНОЛ 96" українського виробництва через виявлення фальсифікації сертифікату якості. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ЕТАНОЛ 96", розчин для зовнішнього використання 96%, по 100 мл у флаконах, серії 010218", - сказано у документі.
Додамо, що даний препарат широко застосовується для дезінфекції.
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Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.
Також в Україні заборонили ліки проти тиску через можливі канцерогени.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ТРОМБО ААС" через невідповідність медичних зразків українському законодавству.
В Україні тимчасово заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".