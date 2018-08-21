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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Известный антисептик запретили в Украине

Киев • УНН

 • 20732 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине запретили лекарственное средство "ЭТАНОЛ 96" украинского производства из-за обнаружения фальсификации сертификата качества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Известный антисептик запретили в Украине

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ЭТАНОЛ 96", раствор для наружного применения 96%, по 100 мл, серии 010218", - говорится в документе.

Добавим, что данный препарат широко применяется для дезинфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили более сорока видов лекарств российского производства

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.

Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО ААС" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству.

В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".

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