Известный антисептик запретили в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине запретили лекарственное средство "ЭТАНОЛ 96" украинского производства из-за обнаружения фальсификации сертификата качества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ЭТАНОЛ 96", раствор для наружного применения 96%, по 100 мл, серии 010218", - говорится в документе.
Добавим, что данный препарат широко применяется для дезинфекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили более сорока видов лекарств российского производства
Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО ААС" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству.
В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".