В Украине запретили антисептик из-за фальсификации

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ЭТАНОЛ 96". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ЭТАНОЛ 96", раствор для наружного применения 96%, по 100 мл, серии 041016, украинского производства, из-за сфальсифицированого сертификата качества", - говорится в сообщении.

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Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.

Справка УНН: "ЭТАНОЛ 96" широко применяется для дезинфекции. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает "дубильное" действие на кожу и слизистые оболочки.

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В августе этого года в Украине уже запрещали "ЭТАНОЛ 96" серии 010218.

Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".

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