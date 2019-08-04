В Україні з початку року сталося щонайменше 596 лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. З початку року в Україні зафіксовано 596 лісових пожеж у лісах, які перебувають у користуванні підприємств Держлісагентства. Про це УНН повідомили у прес-службі Держлісагентства у відповідь на запит.
У постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства перебуває 7,6 млн га лісів, а це 73% лісів України.
“З початку року (станом на 24.07.2019) в лісах Держлісагенства сталося 596 пожеж на загальній площі 619,2 гектарів”, — повідомили у відповіді.
Найбільша кількість лісових пожеж сталася у Херсонській та Чернігівській областях.
Як повідомляв УНН, на початку серпня у Херсонщині горило п'ять гектарів лісу.