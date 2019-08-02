На Херсонщині горить п'ять гектарів лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Херсонській області рятувальники ліквідовують лісову пожежу, яка сталася Збур’ївському лісництві. Про це УНН повідомили у головному управлінні ДСНС України в області.
Так, 2 серпня, о 14:50 до Служби порятунку м. Херсон надійшло повідомлення від лісників про загорання лісової підстилки у 14-му квадраті Збур’ївського лісництва.
На місце події були направлені підрозділи обласної служби ДСНС.
Площа загорання складає близько 5 га. До її гасіння залучено 20 одиниць техніки та 59 вогнеборців.
Рятувальники продовжують здійснювати проливку осередків вогню.