В Украине с начала года произошло не менее 596 лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. С начала года в Украине зафиксировано 596 лесных пожаров в лесах, находящихся в пользовании предприятий Гослесагентства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Гослесагентства в ответ на запрос.
В постоянном пользовании государственных лесохозяйственных предприятий Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов, а это 73% лесов Украины.
"С начала года (по состоянию на 24.07.2019) в лесах Гослесагентства произошло 596 пожаров на общей площади 619,2 гектаров", - сообщили в ответе.
Наибольшее количество лесных пожаров произошло в Херсонской и Черниговской областях.
Как сообщал УНН, в начале августа в Херсонской гориллы пять гектаров леса.