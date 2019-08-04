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В Украине с начала года произошло не менее 596 лесных пожаров

В Украине с начала года произошло не менее 596 лесных пожаров

Киев  •  УНН

 • 20914 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. С начала года в Украине зафиксировано 596 лесных пожаров в лесах, находящихся в пользовании предприятий Гослесагентства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Гослесагентства в ответ на запрос.

В постоянном пользовании государственных лесохозяйственных предприятий Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов, а это 73% лесов Украины.

"С начала года (по состоянию на 24.07.2019) в лесах Гослесагентства произошло 596 пожаров на общей площади 619,2 гектаров", - сообщили в ответе.

Наибольшее количество лесных пожаров произошло в Херсонской и Черниговской областях.

Как сообщал УНН, в начале августа в Херсонской гориллы пять гектаров леса.

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