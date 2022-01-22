В Україні вже 3,84 млн випадків COVID-19, за добу - 22 473
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Україні зафіксовано вже 3,84 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 січня, - понад 22 тисячі, найбільше значення з початку січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
“За добу 21 січня в Україні зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 2 608 осіб;
летальних випадків — 136;
одужало — 4 610 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло — 3 842 011 осіб;
одужало — 3 580 878 осіб;
летальних випадків — 99 129;
проведено ПЛР-тестувань — 17 455 150.
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей — 2838, медпрацівників — 535.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській (3293), Івано-Франківській (2284), областях, місті Київ (1744), Сумській (1355), Харківській (1159) та Одеській (1079) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 16-у — за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Згодом у “червону” зону перейшли 18 областей та Київ.
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у “жовтих” зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
З 30 грудня всі області — у “жовтій” зоні.
20 січня Міністерство охорони здоровʼя констатувало новий спалах і вже направило державній комісії з надзвичайних ситуацій подання щодо запровадження “червоної” зони в Івано-Франківській області.