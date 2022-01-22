В Украине уже 3,84 млн случаев COVID-19, за сутки - 22 473

КИЕВ. 22 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,84 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 января, — более 22 тысяч, наибольшее значение с начала января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.