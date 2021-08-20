В Україні вже 2,271 млн випадків COVID-19, за добу - 1 600

КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,271 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 серпня, - 1,6 тисячі, зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 597 осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.