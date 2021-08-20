В Украине уже 2,271 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 600

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,271 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 августа - 1,6 тысячи, рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 597 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.