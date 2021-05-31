В Україні вже 2,202 млн випадків COVID-19, за добу - 1 022

Деталі

Так, з 2 202 494 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1022 інфікованих. Востаннє такі низькі показники фіксувалися у серпні минулого року.

Серед захворілих за минулу добу - 58 дітей та 11 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 810 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та місті Київ (63).

Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 50 536 людей, з них за добу - 64.

Одужали від хвороби вже 2 041 082 людини, з них за добу - 4 934.

Активних хворих на сьогодні 110 876 осіб, зменшення кількості за добу на 3 976.

Загалом в Україні проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777. За добу протестовано: методом ПЛР – 8 822 осіб, методом ІФА – 1 176 осіб, експрес-тестами – 6 226 осіб.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".