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The Guardian

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В Україні вже 2,196 млн випадків COVID-19, за добу - 3 306

Київ • УНН

 • 17997 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,196 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 травня, - 3,3 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу при цьому також менше, ніж напередодні - 156 Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

В Україні вже 2,196 млн випадків COVID-19, за добу - 3 306

"28 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19", - йдеться у повідомленні. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 402 особи;
  • летальних випадків – 156;
  • одужало – 13 298 осіб;
  • протестовано: методом ПЛР – 25 454 особи, методом ІФА – 11 758 осіб, експрес-тестами – 23 351 особу.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 196 673 особи;
  • одужало – 2 020 216 осіб;
  • летальних випадків – 50 232;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.

Деталі

Серед захворілих за минулу добу - 169 дітей та 77 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

За добу у Києві та областях виявлено нових випадків захворювання:

  • місто Київ – 384
  • Вінницька – 63
  • Волинська – 104
  • Дніпропетровська – 280
  • Донецька – 228
  • Житомирська – 74
  • Закарпатська – 38
  • Запорізька – 195
  • Івано-Франківська – 51
  • Київська – 221
  • Кіровоградська – 47
  • Луганська – 46
  • Львівська – 251
  • Миколаївська – 154
  • Одеська – 114
  • Полтавська – 78
  • Рівненська – 177
  • Сумська – 98
  • Тернопільська – 77
  • Харківська – 191
  • Херсонська – 69
  • Хмельницька – 106
  • Черкаська – 135
  • Чернівецька – 68
  • Чернігівська – 57

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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