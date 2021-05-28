В Україні вже 2,196 млн випадків COVID-19, за добу - 3 306

"28 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 402 особи;



летальних випадків – 156;



одужало – 13 298 осіб;



протестовано: методом ПЛР – 25 454 особи, методом ІФА – 11 758 осіб, експрес-тестами – 23 351 особу.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 196 673 особи;



одужало – 2 020 216 осіб;



летальних випадків – 50 232;



проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.



Деталі

Серед захворілих за минулу добу - 169 дітей та 77 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

За добу у Києві та областях виявлено нових випадків захворювання:



місто Київ – 384



Вінницька – 63



Волинська – 104



Дніпропетровська – 280



Донецька – 228



Житомирська – 74



Закарпатська – 38



Запорізька – 195



Івано-Франківська – 51



Київська – 221



Кіровоградська – 47



Луганська – 46



Львівська – 251



Миколаївська – 154



Одеська – 114



Полтавська – 78



Рівненська – 177



Сумська – 98



Тернопільська – 77



Харківська – 191



Херсонська – 69



Хмельницька – 106



Черкаська – 135



Чернівецька – 68



Чернігівська – 57



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".