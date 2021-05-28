В Україні вже 2,196 млн випадків COVID-19, за добу - 3 306
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,196 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 травня, - 3,3 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу при цьому також менше, ніж напередодні - 156 Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"28 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 402 особи;
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- летальних випадків – 156;
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- одужало – 13 298 осіб;
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- протестовано: методом ПЛР – 25 454 особи, методом ІФА – 11 758 осіб, експрес-тестами – 23 351 особу.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 196 673 особи;
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- одужало – 2 020 216 осіб;
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- летальних випадків – 50 232;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.
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Деталі
Серед захворілих за минулу добу - 169 дітей та 77 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
За добу у Києві та областях виявлено нових випадків захворювання:
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- місто Київ – 384
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- Вінницька – 63
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- Волинська – 104
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- Дніпропетровська – 280
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- Донецька – 228
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- Житомирська – 74
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- Закарпатська – 38
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- Запорізька – 195
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- Івано-Франківська – 51
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- Київська – 221
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- Кіровоградська – 47
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- Луганська – 46
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- Львівська – 251
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- Миколаївська – 154
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- Одеська – 114
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- Полтавська – 78
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- Рівненська – 177
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- Сумська – 98
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- Тернопільська – 77
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- Харківська – 191
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- Херсонська – 69
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- Хмельницька – 106
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- Черкаська – 135
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- Чернівецька – 68
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- Чернігівська – 57
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".