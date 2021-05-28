В Украине уже 2,196 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 306

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,196 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 мая, - 3,3 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом также меньше, чем накануне - 156. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.