В Україні вже 2,165 млн випадків COVID-19, за добу - 5 138
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,165 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 травня, - 5,1 тисячі, що більше, ніж напередодні. Кількість летальних випадків за добу дещо менша, ніж днем раніше - 227. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус_інфо".
"5 138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 269 осіб;
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- виписано з лікарень – 3 174 особи;
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- летальних випадків – 227;
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- одужало – 17 102 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 165 233 особи;
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- одужало – 1 899 446 осіб;
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- летальних випадків – 48 696;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), місті Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 477 випадків;
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- Вінницька область – 128 випадків;
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- Волинська область – 193 випадки;
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- Дніпропетровська область – 457 випадків;
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- Донецька область – 336 випадків;
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- Житомирська область – 115 випадків;
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- Закарпатська область – 67 випадків;
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- Запорізька область – 276 випадків;
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- Івано-Франківська область – 98 випадків;
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- Київська область – 336 випадків;
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- Кіровоградська область – 84 випадки;
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- Луганська область – 111 випадків;
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- Львівська область – 239 випадків;
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- Миколаївська область – 237 випадків;
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- Одеська область – 130 випадків;
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- Полтавська область – 131 випадок;
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- Рівненська область – 309 випадків;
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- Сумська область – 167 випадків;
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- Тернопільська область – 108 випадків;
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- Харківська область – 567 випадків;
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- Херсонська область – 110 випадків;
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- Хмельницька область – 178 випадків;
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- Черкаська область – 169 випадків;
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- Чернівецька область – 62 випадки;
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- Чернігівська область – 53 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".