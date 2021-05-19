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В Україні вже 2,165 млн випадків COVID-19, за добу - 5 138

Київ • УНН

 • 18937 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,165 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 травня, - 5,1 тисячі, що більше, ніж напередодні. Кількість летальних випадків за добу дещо менша, ніж днем раніше - 227. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус_інфо".

В Україні вже 2,165 млн випадків COVID-19, за добу - 5 138

"5 138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 269 осіб;
  • виписано з лікарень – 3 174 особи;
  • летальних випадків – 227;
  • одужало – 17 102 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 165 233 особи;
  • одужало – 1 899 446 осіб;
  • летальних випадків – 48 696;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), місті Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 477 випадків;
  • Вінницька область – 128 випадків;
  • Волинська область – 193 випадки;
  • Дніпропетровська область – 457 випадків;
  • Донецька область – 336 випадків;
  • Житомирська область – 115 випадків;
  • Закарпатська область – 67 випадків;
  • Запорізька область – 276 випадків;
  • Івано-Франківська область – 98 випадків;
  • Київська область – 336 випадків;
  • Кіровоградська область – 84 випадки;
  • Луганська область – 111 випадків;
  • Львівська область – 239 випадків;
  • Миколаївська область – 237 випадків;
  • Одеська область – 130 випадків;
  • Полтавська область – 131 випадок;
  • Рівненська область – 309 випадків;
  • Сумська область – 167 випадків;
  • Тернопільська область – 108 випадків;
  • Харківська область – 567 випадків;
  • Херсонська область – 110 випадків;
  • Хмельницька область – 178 випадків;
  • Черкаська область – 169 випадків;
  • Чернівецька область – 62 випадки;
  • Чернігівська область – 53 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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