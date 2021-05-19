В Україні вже 2,165 млн випадків COVID-19, за добу - 5 138

"5 138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 269 осіб;



виписано з лікарень – 3 174 особи;



летальних випадків – 227;



одужало – 17 102 особи;



здійснено тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 165 233 особи;



одужало – 1 899 446 осіб;



летальних випадків – 48 696;



проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), місті Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



місто Київ – 477 випадків;



Вінницька область – 128 випадків;



Волинська область – 193 випадки;



Дніпропетровська область – 457 випадків;



Донецька область – 336 випадків;



Житомирська область – 115 випадків;



Закарпатська область – 67 випадків;



Запорізька область – 276 випадків;



Івано-Франківська область – 98 випадків;



Київська область – 336 випадків;



Кіровоградська область – 84 випадки;



Луганська область – 111 випадків;



Львівська область – 239 випадків;



Миколаївська область – 237 випадків;



Одеська область – 130 випадків;



Полтавська область – 131 випадок;



Рівненська область – 309 випадків;



Сумська область – 167 випадків;



Тернопільська область – 108 випадків;



Харківська область – 567 випадків;



Херсонська область – 110 випадків;



Хмельницька область – 178 випадків;



Черкаська область – 169 випадків;



Чернівецька область – 62 випадки;



Чернігівська область – 53 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".