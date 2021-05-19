В Украине уже 2,165 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 138
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,165 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 мая, - 5,1 тысячи, что больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки несколько меньше, чем днем ранее - 227. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус_инфо".
"5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 19 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 2269 человек;
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- выписаны из больниц - 3174 человека;
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- летальных случаев - 227;
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- выздоровели - 17 102 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 77 685 (в том числе методом ПЦР - 31 935, методом ИФА - 13 094, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 656).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 165 233 лица;
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- выздоровели - 1 899 446 человек;
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- летальных исходов - 48 696;
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- проведено ПЦР-тестов - 9 914 382.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 260 детей и 187 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), городе Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 477 случаев;
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- Винницкая область - 128 случаев;
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- Волынская область - 193 случая;
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- Днепропетровская область - 457 случаев;
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- Донецкая область - 336 случаев;
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- Житомирская область - 115 случаев;
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- Закарпатская область - 67 случаев;
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- Запорожская область - 276 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 98 случаев;
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- Киевская область - 336 случаев;
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- Кировоградская область - 84 случая;
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- Луганская область - 111 случаев;
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- Львовская область - 239 случаев;
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- Николаевская область - 237 случаев;
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- Одесская область - 130 случаев;
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- Полтавская область - 131 случай;
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- Ровенская область - 309 случаев;
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- Сумская область - 167 случаев;
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- Тернопольская область - 108 случаев;
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- Харьковская область - 567 случаев;
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- Херсонская область - 110 случаев;
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- Хмельницкая область - 178 случаев;
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- Черкасская область - 169 случаев;
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- Черновицкая область - 62 случая;
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- Черниговская область - 53 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".