В Украине уже 2,165 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 138

КИЕВ. 19 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,165 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 мая, - 5,1 тысячи, что больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки несколько меньше, чем днем ранее - 227. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус_инфо".