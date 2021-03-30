В Україні вже 1,662 млн випадків COVID-19, за добу - 10 533

"10 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 597 осіб;



летальних випадків – 286;



одужало – 3 576 осіб;



здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 662 942 особи;



одужало – 1 307 076 осіб;



летальних випадків – 32 418;



проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

При цьому за минулу добу 14 433 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення. 212 898 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;



Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;



Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;



Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;



Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;



Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;



Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;



Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;



Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;



Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;



Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;



Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;



Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;



Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;



Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;



Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;



Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;



Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;



Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;



Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;



Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;



Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;



Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;



Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;



Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.