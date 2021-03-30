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В Украине уже 1,662 млн случаев COVID-19, за сутки - 10 533

В Украине уже 1,662 млн случаев COVID-19, за сутки - 10 533

Киев  •  УНН

 • 19677 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,662 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 29 марта, - 10,5 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций за сутки меньше, чем вчера, но почти 2,6 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 30 марта 2021", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2597 человек;
  • летальных случаев - 286;
  • выздоровели - 3576 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 662 942 лица;
  • выздоровели - 1 307 076 человек;
  • летальных исходов - 32 418;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 058 263.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 367 детей и 250 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

При этом за прошедшие сутки 14 433 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки. 212 898 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 29 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 1422 случая / 1740 прививок;
  • Винницкая область - 426 случаев / 640 прививок;
  • Волынская область - 232 случая / 370 прививок;
  • Днепропетровская область - 464 случая / 1290 прививок;
  • Донецкая область - 503 случая / 580 прививок;
  • Житомирская область - 169 случаев / 700 прививок;
  • Закарпатская - 187 случаев / 440 прививок;
  • Запорожская область - 205 случаев / 670 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 297 случаев / 415 прививок;
  • Киевская область - 934 случая / 550 прививок;
  • Кировоградская область - 59 случаев / 420 прививок;
  • Луганская область - 220 случаев / 330 прививок;
  • Львовская область - 961 случай / 728 прививок;
  • Николаевская область - 287 случаев / 330 прививок;
  • Одесская область - 721 случай / 310 прививок;
  • Полтавская область - 490 случаев / 840 прививок;
  • Ровенская область - 335 случаев / 520 прививок;
  • Сумская область - 215 случаев / 540 прививок;
  • Тернопольская область - 281 случай / 440 прививок;
  • Харьковская область - 762 случая / 380 прививок;
  • Херсонская область - 69 случаев / 350 прививок;
  • Хмельницкая область - 511 случаев / 430 прививок;
  • Черкасская область - 280 случаев / 800 прививок;
  • Черновицкая область - 286 случаев / 380 прививок;
  • Черниговская область - 217 случаев / 240 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.

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