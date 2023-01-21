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В Україні вперше приватизували морський порт

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні вперше в історії приватизували морський порт. "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні. Про це повідомляє Фонд державного майна України, передає УНН.

В Україні вперше приватизували морський порт

Деталі

За даними ФДМУ, виставлений на торги морський порт - перший такий об’єкт в історії приватизації в Україні.

За порт “Усть-Дунайськ” змагалися вісім підприємців. Переможець запропонував за нього 201 млн грн. Це в 3,3 рази більше стартової ціни.

"Цієї події довелось чекати понад 30 років. Увесь цей час чомусь вважалося, що аеропорти чи річкові порти у приватній власності – це нормально, збудовані приватним коштом з нуля приватні морські перевалочні комплекси – теж нормально, а ось приватизувати державний морський порт – це "зрада". Нарешті цей стереотип подолано", - прокоментував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Довели хибність тверджень деяких «експертів», що: здійснювати приватизацію під час воєнного стану не можна, бо інвестори бояться війни і ніхто нічого не купить; якщо якийсь відчайдуха і знайдеться – то купить за копійки", - написав він.

За словами Гетманцева, держава "десятиліттями не приділяла належної уваги" річковим перевезенням, через що їх частка у загальних перевезеннях впала до менш ніж 1%, у той час, як у Європі доля екологічно чистих і дешевих річкових перевезень становить понад 15%.

Раніше

23 грудня 2022 року Фонд держмайна повідомив, що в Україні розпочали процедуру приватизації першого морпорту.

Доповнення

Порт відновив роботу 1 квітня. З того часу, за даними ФДМУ, перевалив на експорт понад 150 тис. тонн зерна при проєктній спроможності 4,1 млн тонн. Фактично сьогодні порт працює лише на 5% своїх потужностей.

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