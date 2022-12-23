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ФДМУ виставив на продаж перший порт

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні розпочато процедуру приватизації першого морпорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Фонд держмайна.

Фонд державного майна підготував приватизацію морського торговельного порту “Усть-Дунайськ”. Це буде перша продаж морського порту за часів незалежності України. Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня на Prozorro.Продажі. Стартова ціна 60 млн грн.

Цитата

“До великої війни про “Усть-Дунайськ” майже всі забули. Основні інвестиції йшли в інші морські порти. Та цього року “Усть-Дунайськ” почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес”, – прокоментував Голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Додамо

Після початку великої війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. В той день звідти вийшло перше судно. З того часу порт перевалив на експорт 153 000 тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад: сіль, рис. З 1 квітня порт перевалив 58 300 тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень 2022 року “Усть-Дунайськ” отримав 848 000 грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Порт складається з трьох активів: самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту “Кілія” в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай.

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