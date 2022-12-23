ФГИ выставил на продажу первый порт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине начата процедура приватизации первого морпорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Фонд госимущества.
Фонд государственного имущества подготовил приватизацию морского торгового порта “Усть-Дунайск”. Это будет первая продажа морского порта при независимости Украины. Приватизационный аукцион состоится 17 января на Prozorro. Стартовая цена 60 млн грн.
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“До большой войны о “Усть-Дунайске” почти все забыли. Основные инвестиции уходили в другие морские порты. Но в этом году “Усть-Дунайск” начал играть важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности. Он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения российской армии. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес”, – прокомментировал Глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Добавим
После начала великой войны порт был заблокирован. Однако уже 1 апреля он возобновил работу. В тот день оттуда вышло первое судно. С этого времени порт перевалил на экспорт 153 000 тонн зерна. Кроме того, он обрабатывает импортные грузы, например соль, рис. С 1 апреля порт перевалил 58,3 тысяч тонн импортных потребительских товаров.
За январь-сентябрь 2022 года “Усть-Дунайск” получил 848 000 грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.
Порт состоит из трех активов: самого порта в г.Вилково Одесской области, портопункта “Килия” в одноименном городе и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте Килия, расположенном на 54 км реки Дунай.